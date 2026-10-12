W Shenzhen w Chinach 12 października 2026 roku po przebudowie otwarto przejście graniczne Huanggang, które łączy miasto ze Specjalnym Regionem Administracyjnym Hongkongu. Przejście rozpoczęło pracę o godz. 6:30 rano i ma ułatwić pasażerom podróże transgraniczne, informuje ECNS.

Jedna kolejka do dwóch kontroli

Przejście działa w systemie wspólnej lokalizacji służb kontrolnych. Wprowadzony system skoordynowanej kontroli i wspólnej odprawy umożliwia podróżnym przejście procedur imigracyjnych Hongkongu i Shenzhen po odczekaniu tylko w jednej kolejce.

Po modernizacji Huanggang jest przystosowany do obsługi 200 tys. pasażerów dziennie, wobec 50 tys. wcześniej. Na przejściu uruchomiono wszystkie 202 kanały kontroli pasażerskiej. Procedurę odprawy można zakończyć w zaledwie 20 sekund.

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Powierzchnia kompleksu

Łączna powierzchnia przebudowanego kompleksu wynosi 689 700 metrów kwadratowych. Budynek ma cztery kondygnacje podziemne i pięć nadziemnych. Pierwotne przejście Huanggang otwarto w 1989 roku; stało się ono pierwszym dużym lądowym przejściem granicznym w Chinach z całodobową odprawą.

Obiekt jest jednym z projektów rozwoju obszaru Wielkiej Zatoki Guangdong–Hongkong–Makau. Według ECNS ma on również wesprzeć organizację 33. Spotkania Liderów Gospodarczych APEC, zaplanowanego w Shenzhen na 18–19 listopada.

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