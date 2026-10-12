В Шэньчжэне в Китае 12 октября 2026 года после реконструкции открыли пограничный пункт пропуска Хуанган, который соединяет город со специальным административным районом Гонконг. Пункт начал работу в 6:30 утра и должен облегчить трансграничные поездки пассажиров, сообщает ECNS.

Одна очередь для двух проверок

Пункт работает по системе совместного размещения контрольных служб. Введенная система скоординированного досмотра и совместного оформления позволяет путешественникам пройти иммиграционные процедуры Гонконга и Шэньчжэня, отстояв только одну очередь.

После обновления Хуанган рассчитан на обслуживание 200 тысяч пассажиров ежедневно — против 50 тысяч ранее. На пункте начали работу все 202 канала пассажирского контроля. Процедуру оформления можно завершить всего за 20 секунд.

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Площадь комплекса

Общая площадь реконструированного комплекса составляет 689 700 квадратных метров. В здании четыре подземных и пять надземных этажей. Первоначальный пункт пропуска Хуанган открыли в 1989 году; он стал первым крупным наземным пунктом пропуска Китая с круглосуточным оформлением.

Объект является одним из проектов развития района Большого залива Гуандун—Гонконг—Макао. По данным ECNS, он также должен поддержать проведение 33-й встречи экономических лидеров АТЭС, запланированной в Шэньчжэне на 18–19 ноября.

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