Илон Маск вслед за Трампом раскритиковал Зеленского

Американский бизнесмен Илон Маск присоединился к критике президента Украины Владимира Зеленского, высказанной ранее президентом США Дональдом Трампом.

Маск заявил, что украинский лидер «зашел слишком далеко», а также призвал украинцев избрать нового президента, который сможет договориться.

«Зеленский зашел слишком далеко», — написал Илон Маск в комментарии под постом с видео, на котором Дональд Трамп критикует украинского президента.

Кроме того, американский бизнесмен заявил, что украинцам стоит избрать нового главу государства, который сможет договориться.

.@POTUS: Мы сказали Зеленскому: «Ты можешь делать с Россией всё, что хочешь, но не наноси удары по нефтеперерабатывающим заводам, потому что это проблема мирового масштаба». А что он делает? Он идёт и наносит удар по дизельному топливу. Ему чертовски лучше прекратить это. https://t.co/CdRlMcPlKr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 10 октября 2026

Маск вновь присоединился к команде Дональда Трампа, а его комментарий стал продолжением критики Владимира Зеленского со стороны американского президента.

Об этом Маск написал в Твиттере.

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинской войны можно было избежать, а её начало объяснил «некомпетентностью». Он также повторил, что при его президентстве вторжение России якобы не произошло бы.

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал «историческим» и «знаковым» обращение президента США Дональда Трампа к украинцам с призывом избрать нового главу государства вместо Владимира Зеленского.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут повторно посетить Россию в течение ближайших двух недель. Точная дата визита пока не определена.

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