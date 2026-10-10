在以色列，总理本雅明·内塔尼亚胡的前军事秘书阿维·吉尔表示，政府首脑办公室可能伪造了与2023年10月7日事件有关的记录。据他称，其中包括指示更改一通重要的四分钟电话通话时间，阿纳多卢通讯社报道，消息援引吉尔接受Channel 12采访时的说法。

关于通话时间的说法

吉尔称，2024年1月，总理办公室的一名速记员告诉他，内塔尼亚胡办公室主任曾指示更改通话时间。她表示，电脑系统中记录的通话时间为当地时间6时40分至6时44分，但据称有人指示将时间改为6时29分。

这名前军事秘书表示，该速记员援引系统数据，拒绝作出更改。他还说，他立即手写记录了她的讲述，交给总检察长。吉尔称，未来的调查委员会应获得原始记录，而不应只依赖文字记录。

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10月7日前的警告

吉尔于2021年7月至2024年5月担任内塔尼亚胡的军事秘书。他还表示，以色列安全机构在10月7日之前曾多次建议在加沙地带开展定点军事行动。据他称，政治领导层没有支持这些建议。

此外，吉尔证实了此前的报道，即时任辛贝特国内安全部门负责人罗嫩·巴尔曾于2023年7月警告内塔尼亚胡存在战争风险。同时，他强调，这并不是针对可能从加沙发动袭击的具体警告。

吉尔还驳斥了有关10月7日前夜的情报数据要求立即叫醒内塔尼亚胡的说法：据他称，报告中多次将当时情况描述为常规。内塔尼亚胡驳回了前军事秘书的指控，并将围绕10月7日事件的失误归咎于他。

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