在一名日本女性在冲绳死亡后，日本与美国将就防止类似事件的有效措施举行磋商。日本外务大臣茂木敏充与美国国务卿马尔科·鲁比奥在电话交谈中达成了这一共识，阿纳多卢通讯社报道。

据日本外务省消息，茂木敏充重申了日本政府的立场，其中包括对此事件表示遗憾。美国国务院表示，鲁比奥对一名日本公民在冲绳死亡表示诚挚慰问，并保证美国准备在调查期间与日本政府及地方当局充分合作。

海军陆战队员被捕

周日，20岁的美国海军陆战队下士德文·雅各布·巴拉德在冲绳被拘留。他涉嫌在冲绳县行政中心那霸市的一家酒店内杀害并抢劫39岁的安娜·八木。

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巴拉德在普天间空军基地的第三海军陆战队远征军服役。他否认有罪，被拘留后已被移交检察官。

抗议与要求修订协议

此案在冲绳和东京引发抗议，当地再次出现要求修订《驻日美军地位协定》的呼声。该文件规定了驻扎在日本的美国军人的地位。

冲绳县议会周五通过一项决议，呼吁从根本上修订该协议，并要求美军采取措施，防止此类事件再次发生。该县驻扎着日本5万名美军中的约一半。东京还召见美国大使和驻冲绳美军司令，以表达抗议。

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