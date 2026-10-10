Япония и Соединенные Штаты проведут консультации по эффективным мерам предотвращения подобных инцидентов после гибели гражданки Японии на Окинаве. Об этом договорились министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и государственный секретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора, сообщает Anadolu Agency.

По данным МИД Японии, Мотэги повторил позицию японского правительства, в частности выразил сожаление в связи с инцидентом. В Госдепартаменте США заявили, что Рубио выразил искренние соболезнования в связи со смертью гражданки Японии на Окинаве и заверил в готовности США полностью сотрудничать с японским правительством и местными властями в ходе расследования.

Арест морского пехотинца

В воскресенье на Окинаве задержали 20-летнего младшего капрала Корпуса морской пехоты США Девина Джейкоба Балларда. Его подозревают в убийстве и ограблении 39-летней Анны Яги в отеле в Нахе — административном центре префектуры Окинава.

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Баллард проходит службу в III экспедиционном корпусе морской пехоты на авиабазе Футенма. Он отрицает свою вину, после задержания его передали прокурорам.

Протесты и требования пересмотра соглашения

Дело вызвало протесты на Окинаве и в Токио, где вновь прозвучали требования пересмотреть Соглашение о статусе Вооруженных сил США в Японии. Этот документ регулирует статус американских военнослужащих, дислоцированных в стране.

Ассамблея префектуры Окинава в пятницу приняла резолюцию с призывом к фундаментальному пересмотру соглашения и требованием к американским военным принять меры, чтобы не допустить повторения таких случаев. В префектуре размещается примерно половина из 50 тысяч американских военнослужащих в Японии. Токио также вызвал посла США и командующего американскими силами на Окинаве, чтобы выразить протест.

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