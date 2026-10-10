Japonia i Stany Zjednoczone przeprowadzą konsultacje w sprawie skutecznych środków zapobiegania podobnym incydentom po śmierci Japonki na Okinawie. Uzgodnili to podczas rozmowy telefonicznej minister spraw zagranicznych Japonii Toshimitsu Motegi i sekretarz stanu USA Marco Rubio, informuje Anadolu Agency.

Według japońskiego MSZ Motegi ponownie przedstawił stanowisko japońskiego rządu, w tym wyraził żal z powodu incydentu. Departament Stanu USA oświadczył, że Rubio złożył szczere kondolencje w związku ze śmiercią obywatelki Japonii na Okinawie oraz zapewnił o gotowości USA do pełnej współpracy z rządem Japonii i władzami lokalnymi podczas śledztwa.

Aresztowanie żołnierza piechoty morskiej

W niedzielę na Okinawie zatrzymano 20-letniego młodszego kaprala Korpusu Piechoty Morskiej USA Devina Jacoba Ballarda. Jest on podejrzany o zabójstwo i rabunek 39-letniej Anny Yagi w hotelu w Nahie, administracyjnym centrum prefektury Okinawa.

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Ballard służy w III Ekspedycyjnych Siłach Piechoty Morskiej w bazie lotniczej Futenma. Nie przyznaje się do winy, a po zatrzymaniu został przekazany prokuratorom.

Protesty i żądania rewizji umowy

Sprawa wywołała protesty na Okinawie i w Tokio, gdzie ponownie pojawiły się żądania rewizji Umowy o statusie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Japonii. Dokument ten reguluje status amerykańskich żołnierzy stacjonujących w kraju.

Zgromadzenie Prefektury Okinawa w piątek przyjęło rezolucję wzywającą do fundamentalnej rewizji umowy oraz żądającą od amerykańskiego wojska podjęcia działań, aby nie dopuścić do powtórzenia takich przypadków. W prefekturze stacjonuje około połowy z 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Japonii. Tokio wezwało również ambasadora USA i dowódcę amerykańskich sił na Okinawie, aby wyrazić protest.

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