Japonia i USA przeprowadzą konsultacje po śmierci kobiety na Okinawie — Anadolu Agency
Japonia i Stany Zjednoczone przeprowadzą konsultacje w sprawie skutecznych środków zapobiegania podobnym incydentom po śmierci Japonki na Okinawie. Uzgodnili to podczas rozmowy telefonicznej minister spraw zagranicznych Japonii Toshimitsu Motegi i sekretarz stanu USA Marco Rubio, informuje Anadolu Agency.
Według japońskiego MSZ Motegi ponownie przedstawił stanowisko japońskiego rządu, w tym wyraził żal z powodu incydentu. Departament Stanu USA oświadczył, że Rubio złożył szczere kondolencje w związku ze śmiercią obywatelki Japonii na Okinawie oraz zapewnił o gotowości USA do pełnej współpracy z rządem Japonii i władzami lokalnymi podczas śledztwa.
Aresztowanie żołnierza piechoty morskiej
W niedzielę na Okinawie zatrzymano 20-letniego młodszego kaprala Korpusu Piechoty Morskiej USA Devina Jacoba Ballarda. Jest on podejrzany o zabójstwo i rabunek 39-letniej Anny Yagi w hotelu w Nahie, administracyjnym centrum prefektury Okinawa.
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Ballard służy w III Ekspedycyjnych Siłach Piechoty Morskiej w bazie lotniczej Futenma. Nie przyznaje się do winy, a po zatrzymaniu został przekazany prokuratorom.
Protesty i żądania rewizji umowy
Sprawa wywołała protesty na Okinawie i w Tokio, gdzie ponownie pojawiły się żądania rewizji Umowy o statusie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Japonii. Dokument ten reguluje status amerykańskich żołnierzy stacjonujących w kraju.
Zgromadzenie Prefektury Okinawa w piątek przyjęło rezolucję wzywającą do fundamentalnej rewizji umowy oraz żądającą od amerykańskiego wojska podjęcia działań, aby nie dopuścić do powtórzenia takich przypadków. W prefekturze stacjonuje około połowy z 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Japonii. Tokio wezwało również ambasadora USA i dowódcę amerykańskich sił na Okinawie, aby wyrazić protest.