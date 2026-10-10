Японія і США проведуть консультації після загибелі жінки на Окінаві — Anadolu Agency

Японія та Сполучені Штати проведуть консультації щодо ефективних заходів для запобігання подібним інцидентам після загибелі японки на Окінаві. Про це домовилися міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі та державний секретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови, повідомляє Anadolu Agency.

За даними МЗС Японії, Мотегі повторив позицію японського уряду, зокрема висловив жаль з приводу інциденту. У Держдепартаменті США заявили, що Рубіо висловив щирі співчуття через смерть громадянки Японії на Окінаві та запевнив у готовності США повністю співпрацювати з японським урядом і місцевою владою під час розслідування.

Арешт морського піхотинця

У неділю на Окінаві затримали 20-річного молодшого капрала Корпусу морської піхоти США Девіна Джейкоба Балларда. Його підозрюють у вбивстві та пограбуванні 39-річної Анни Ягі в готелі в Наха — адміністративному центрі префектури Окінава.

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Баллард проходить службу в III експедиційних силах морської піхоти на авіабазі Футенма. Він заперечує свою провину, після затримання його передали прокурорам.

Протести та вимоги перегляду угоди

Справа викликала протести на Окінаві та в Токіо, де знову пролунали вимоги переглянути Угоду про статус збройних сил США в Японії. Цей документ регулює статус американських військовослужбовців, дислокованих у країні.

Асамблея префектури Окінава в п’ятницю ухвалила резолюцію із закликом до фундаментального перегляду угоди та вимогою до американських військових вжити заходів, щоб не допустити повторення таких випадків. У префектурі розміщена приблизно половина з 50 тисяч американських військових у Японії. Токіо також викликав посла США та командувача американських сил на Окінаві, щоб висловити протест.

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