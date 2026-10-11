澳大利亚堪培拉的澳大利亚战争纪念馆举行全国性仪式，纪念澳大利亚军人开始在阿富汗服役25周年。总理安东尼·阿尔巴尼斯、反对党领袖安格斯·泰勒，以及前政府首脑约翰·霍华德、托尼·阿博特和斯科特·莫里森出席了活动，据澳大利亚广播公司新闻报道。

澳大利亚在阿富汗的服役

澳大利亚军队于2001年作为“Slipper行动”的一部分被部署到阿富汗。这是一项在美国“9·11”袭击事件后开展的多国反恐任务。在随后的二十年间，超过3.5万名澳大利亚人在阿富汗服役，或在中东担任支援角色。

由于在阿富汗服役，47名澳大利亚国防军人员丧生，另有263人受伤。遇难者包括罗伯特·波特列兵，他于2012年被一名单独行动的阿富汗陆军军官杀害。仪式期间，他的母亲珍妮·波特追忆了那些每天都盼望亲人平安结束服役归来的家庭。

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纪念退伍军人和遇难者

澳大利亚战争纪念馆馆长马特·安德森指出，每一位在阿富汗服役的人都有各自的战争经历：对一些人而言，那是战争最残酷的表现；对另一些人而言，则是友谊、人性、幽默、勇气和善意。他称，在那里服役的男性和女性是阿富汗战役最大的成功，无论未来历史将如何评价这场战争本身。

总督萨姆·莫斯廷还向布伦丹·甘纳姆下士的家人表示慰问。甘纳姆上周在北领地训练期间死亡，此前曾在阿富汗服役。敬献花圈后，现场奏响《追思颂》和“最后号角”，参与者以一分钟默哀悼念遇难者。仪式以一架“支努干”直升机飞越结束。

阿富汗退伍军人本·罗伯茨-史密斯也到场参加活动。新南威尔士州一家地方法院修改了他的保释条件，允许他前往堪培拉。这名前特别空勤团（SASR）军人因与其赴阿富汗部署有关的战争罪行而面临五项谋杀指控。罗伯茨-史密斯否认这些指控，并表示打算在法庭上维护自己的名誉。

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