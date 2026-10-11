Австралія вшанувала учасників війни в Афганістані — ABC News Australia

У Канберрі, Австралія, в Австралійському військовому меморіалі провели національну церемонію до 25-річчя початку служби австралійських військових в Афганістані. У заході взяли участь прем’єр-міністр Ентоні Албанезе, лідер опозиції Ангус Тейлор, а також колишні глави уряду Джон Говард, Тоні Ебботт і Скотт Моррісон, повідомляє ABC News Australia.

Служба Австралії в Афганістані

Австралійські сили були розгорнуті в Афганістані у 2001 році в межах операції Slipper — багатонаціональної місії з боротьби з тероризмом після атак 11 вересня у США. Протягом наступних двох десятиліть в Афганістані або в допоміжних ролях на Близькому Сході служили понад 35 тисяч австралійців.

Унаслідок служби в Афганістані загинули 47 військовослужбовців Сил оборони Австралії, ще 263 зазнали поранень. Серед загиблих був рядовий Роберт Поат, якого у 2012 році вбив офіцер афганської армії, що діяв самовільно. Під час церемонії його мати Дженні Поат згадала родини, які щодня сподівалися на безпечне повернення своїх рідних зі служби.

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Вшанування ветеранів і загиблих

Директор Австралійського військового меморіалу Метт Андерсон зазначив, що кожен, хто служив в Афганістані, пережив власний досвід війни: для одних це були найтяжчі її прояви, для інших — дружба, людяність, гумор, мужність і доброта. Він назвав чоловіків і жінок, які служили там, найбільшим успіхом афганської кампанії незалежно від майбутніх історичних оцінок самої війни.

Генерал-губернаторка Сем Мостін також висловила співчуття родині капрала Брендана Ганнама, який загинув минулого тижня під час навчань у Північній Території та раніше служив в Афганістані. Після покладання вінків пролунали Ode of Remembrance і сигнал Last Post, учасники вшанували загиблих хвилиною мовчання. Церемонія завершилася прольотом вертольота Chinook.

На захід також прибув ветеран Афганістану Бен Робертс-Сміт. Місцевий суд Нового Південного Уельсу дозволив йому поїздку до Канберри, змінивши умови застави. Колишньому військовослужбовцю полку Спеціальної авіадесантної служби (SASR) висунуто п’ять обвинувачень у вбивствах як воєнних злочинах, пов’язаних з його відрядженнями до Афганістану. Робертс-Сміт заперечує звинувачення та заявляє, що має намір відстоювати своє ім’я в суді.

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