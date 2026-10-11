В Канберре, Австралия, в Австралийском военном мемориале провели национальную церемонию к 25-летию начала службы австралийских военных в Афганистане. В мероприятии приняли участие премьер-министр Энтони Албанезе, лидер оппозиции Ангус Тейлор, а также бывшие главы правительства Джон Говард, Тони Эбботт и Скотт Моррисон, сообщает ABC News Australia.

Служба Австралии в Афганистане

Австралийские силы были развернуты в Афганистане в 2001 году в рамках операции Slipper — многонациональной миссии по борьбе с терроризмом после атак 11 сентября в США. В течение следующих двух десятилетий в Афганистане или во вспомогательных ролях на Ближнем Востоке служили более 35 тысяч австралийцев.

В результате службы в Афганистане погибли 47 военнослужащих Сил обороны Австралии, еще 263 получили ранения. Среди погибших был рядовой Роберт Поат, которого в 2012 году убил офицер афганской армии, действовавший самостоятельно. Во время церемонии его мать Дженни Поат вспомнила семьи, которые каждый день надеялись на безопасное возвращение своих близких со службы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Почтение ветеранов и погибших

Директор Австралийского военного мемориала Мэтт Андерсон отметил, что каждый, кто служил в Афганистане, пережил собственный опыт войны: для одних это были ее самые тяжелые проявления, для других — дружба, человечность, юмор, мужество и доброта. Он назвал мужчин и женщин, служивших там, величайшим успехом афганской кампании независимо от будущих исторических оценок самой войны.

Генерал-губернатор Сэм Мостин также выразила соболезнования семье капрала Брендана Ганнама, который погиб на прошлой неделе во время учений в Северной территории и ранее служил в Афганистане. После возложения венков прозвучали Ode of Remembrance и сигнал Last Post, участники почтили погибших минутой молчания. Церемония завершилась пролетом вертолета Chinook.

На мероприятие также прибыл ветеран Афганистана Бен Робертс-Смит. Местный суд Нового Южного Уэльса разрешил ему поездку в Канберру, изменив условия его залога. Бывшему военнослужащему полка Специальной воздушной службы (SASR) предъявлены пять обвинений в убийствах как военных преступлениях, связанных с его командировками в Афганистан. Робертс-Смит отрицает обвинения и заявляет, что намерен отстаивать свое имя в суде.

Читай нас в