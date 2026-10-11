W Canberze w Australii, w Australijskim Pomniku Wojennym, odbyła się ogólnokrajowa ceremonia z okazji 25. rocznicy rozpoczęcia służby australijskich wojskowych w Afganistanie. W wydarzeniu uczestniczyli premier Anthony Albanese, lider opozycji Angus Taylor, a także byli szefowie rządu John Howard, Tony Abbott i Scott Morrison, informuje ABC News Australia.

Służba Australii w Afganistanie

Australijskie siły zostały rozmieszczone w Afganistanie w 2001 roku w ramach operacji Slipper — wielonarodowej misji antyterrorystycznej po atakach z 11 września w USA. W ciągu kolejnych dwóch dekad w Afganistanie lub w rolach wspierających na Bliskim Wschodzie służyło ponad 35 tys. Australijczyków.

W wyniku służby w Afganistanie zginęło 47 żołnierzy Australijskich Sił Obronnych, a kolejnych 263 zostało rannych. Wśród poległych był szeregowy Robert Poate, który w 2012 roku został zabity przez działającego samodzielnie oficera afgańskiej armii. Podczas ceremonii jego matka Jenny Poate wspomniała rodziny, które każdego dnia miały nadzieję na bezpieczny powrót swoich bliskich ze służby.

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Uhonorowanie weteranów i poległych

Dyrektor Australijskiego Pomnika Wojennego Matt Anderson zaznaczył, że każdy, kto służył w Afganistanie, przeżył własne doświadczenie wojny: dla jednych były to jej najcięższe przejawy, dla innych — przyjaźń, człowieczeństwo, humor, odwaga i życzliwość. Nazwał mężczyzn i kobiety, którzy tam służyli, największym sukcesem afgańskiej kampanii, niezależnie od przyszłych historycznych ocen samej wojny.

Gubernator generalna Sam Mostyn również wyraziła współczucie rodzinie kaprala Brendana Gannama, który zginął w ubiegłym tygodniu podczas ćwiczeń na Terytorium Północnym i wcześniej służył w Afganistanie. Po złożeniu wieńców odegrano Ode of Remembrance i sygnał Last Post, a uczestnicy uczcili poległych minutą ciszy. Ceremonia zakończyła się przelotem śmigłowca Chinook.

Na wydarzenie przybył także weteran z Afganistanu Ben Roberts-Smith. Lokalny sąd w Nowej Południowej Walii zezwolił mu na podróż do Canberry, zmieniając warunki jego zwolnienia za kaucją. Byłemu żołnierzowi pułku Special Air Service Regiment (SASR) postawiono pięć zarzutów zabójstwa jako zbrodni wojennych związanych z jego oddelegowaniami do Afganistanu. Roberts-Smith zaprzecza oskarżeniom i oświadcza, że zamierza bronić swojego imienia w sądzie.

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