TI称近半数国家面临债务风险——Dawn

近半数有资格获得国际货币基金组织优惠融资的国家已陷入债务危机或面临其发生的高风险，其利息支付自2013年以来增长了四倍。据《Dawn》报道，该消息援引透明国际的一份报告。

公共财政承压

这家反腐败组织表示，低收入和中等收入国家至少将政府收入的8%用于偿还债务。在非洲，57%的人口生活在债务利息支出超过医疗、教育和应对气候变化措施支出的国家。

透明国际指出，问题不仅在于借款规模。贷款协议的签订条件、财务信息披露以及借入资金的使用同样重要。该组织认为，不透明的安排和薄弱的监督可能使公民、议会和独立监督机构难以核查谁批准了贷款、债务规模是多少，以及资金是否被用于预定用途。

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透明国际的建议

该报告在国际货币基金组织和世界银行年度会议前夕发布，这些会议将于10月12日至18日在曼谷举行。透明国际呼吁各国政府和国际贷款方提高公共借款的透明度，加强反腐败保障措施，并让借款国在决定其债务义务的决策中拥有更多影响力。

该组织还呼吁G20国家要求其管辖范围内的双边和私人债权人，在单笔交易层面披露有关公共债务的完整财务和非财务信息。透明国际认为，G20应与国际货币基金组织和世界银行共同制定通用标准，以限制主权贷款协议中的保密条款。

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