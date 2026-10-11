TI заявила о долговых рисках для почти половины стран — Dawn

Почти половина стран, имеющих право на льготное финансирование Международного валютного фонда, уже находятся в состоянии долгового кризиса или имеют высокий риск его возникновения, а их процентные платежи с 2013 года выросли в четыре раза, сообщает Dawn со ссылкой на отчет Transparency International.

Давление на государственные финансы

По данным антикоррупционной организации, страны с низким и средним уровнем дохода направляют на обслуживание долга не менее 8% государственных поступлений. В Африке 57% населения живет в странах, где расходы на проценты по долгу превышают затраты на здравоохранение, образование и меры по противодействию изменению климата.

Transparency International отмечает, что проблема заключается не только в объеме заимствований. Важны условия заключения кредитных соглашений, раскрытие финансовой информации и использование заемных средств. По мнению организации, непрозрачные договоренности и слабый контроль могут затруднять гражданам, парламентам и независимым надзорным органам проверку того, кто одобрил кредит, каков объем долга и были ли средства потрачены по назначению.

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Предложения Transparency International

Отчет обнародовали в преддверии ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка, которые должны состояться в Бангкоке с 12 по 18 октября. Transparency International призвала правительства и международных кредиторов повысить прозрачность государственных заимствований, усилить меры защиты от коррупции и предоставить странам-заемщикам больше влияния на решения, определяющие их долговые обязательства.

Организация также призвала страны G20 обязать двусторонних и частных кредиторов в своих юрисдикциях раскрывать полную финансовую и нефинансовую информацию о государственном долге на уровне отдельных операций. По мнению Transparency International, G20 совместно с МВФ и Всемирным банком должны выработать общие стандарты для ограничения положений о конфиденциальности в соглашениях о суверенных кредитах.

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