TI ostrzega przed ryzykiem zadłużenia niemal połowy krajów — Dawn

Niemal połowa krajów kwalifikujących się do preferencyjnego finansowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego już znajduje się w kryzysie zadłużeniowym lub jest narażona na wysokie ryzyko jego wystąpienia, a ich płatności odsetkowe od 2013 roku wzrosły czterokrotnie — podaje Dawn, powołując się na raport Transparency International.

Presja na finanse publiczne

Według organizacji antykorupcyjnej kraje o niskich i średnich dochodach przeznaczają co najmniej 8% dochodów publicznych na obsługę długu. W Afryce 57% ludności żyje w krajach, w których wydatki na odsetki od długu przewyższają nakłady na ochronę zdrowia, edukację i działania na rzecz klimatu.

Transparency International zaznacza, że problem nie ogranicza się wyłącznie do skali zadłużenia. Istotne są warunki zawierania umów kredytowych, ujawnianie informacji finansowych oraz wykorzystanie pożyczonych środków. Zdaniem organizacji nieprzejrzyste ustalenia i słaby nadzór mogą utrudniać obywatelom, parlamentom i niezależnym organom nadzorczym sprawdzenie, kto zatwierdził kredyt, jaka jest wysokość długu oraz czy środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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Propozycje Transparency International

Raport opublikowano przed dorocznymi spotkaniami MFW i Banku Światowego, które mają odbyć się w Bangkoku od 12 do 18 października. Transparency International wezwała rządy i międzynarodowych kredytodawców do zwiększenia przejrzystości zadłużenia publicznego, wzmocnienia zabezpieczeń przed korupcją oraz zapewnienia krajom pożyczającym większego wpływu na decyzje określające ich zobowiązania dłużne.

Organizacja wezwała również kraje G20 do zobowiązania dwustronnych i prywatnych kredytodawców w swoich jurysdykcjach do ujawniania pełnych informacji finansowych i niefinansowych dotyczących długu publicznego na poziomie poszczególnych transakcji. Zdaniem Transparency International G20 wspólnie z MFW i Bankiem Światowym powinny wypracować wspólne standardy ograniczające klauzule poufności w umowach dotyczących kredytów suwerennych.

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