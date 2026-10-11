TI заявила про боргові ризики для майже половини країн — Dawn

Майже половина країн, які мають право на пільгове фінансування Міжнародного валютного фонду, уже перебувають у стані боргової кризи або мають високий ризик її виникнення. Відсоткові платежі цих держав із 2013 року зросли вчетверо, повідомляє Dawn з посиланням на звіт Transparency International.

Тиск на державні фінанси

За даними антикорупційної організації, у країнах із низьким і середнім рівнем доходу щонайменше 8% державних надходжень спрямовують на обслуговування боргу. В Африці 57% населення живе у країнах, де витрати на відсотки за боргом перевищують видатки на охорону здоров’я, освіту та заходи з протидії зміні клімату.

Transparency International зазначає, що проблема полягає не лише в обсязі запозичень. Важливими є умови укладення кредитних угод, розкриття фінансової інформації та використання позичених коштів. На думку організації, непрозорі домовленості й слабкий контроль можуть ускладнювати для громадян, парламентів і незалежних наглядових органів перевірку того, хто схвалив кредит, яким є обсяг боргу та чи були кошти витрачені за призначенням.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пропозиції Transparency International

Звіт оприлюднили напередодні щорічних зустрічей МВФ і Світового банку, які мають відбутися в Бангкоку з 12 до 18 жовтня. Transparency International закликала уряди та міжнародних кредиторів підвищити прозорість державних запозичень, посилити запобіжники проти корупції та надати країнам-позичальникам більше впливу на рішення, що визначають їхні боргові зобов’язання.

Організація також закликала країни G20 зобов’язати двосторонніх і приватних кредиторів у своїх юрисдикціях розкривати повну фінансову та нефінансову інформацію про державний борг на рівні окремих операцій. G20 спільно з МВФ і Світовим банком, на думку Transparency International, мають виробити спільні стандарти для обмеження застережень про конфіденційність у суверенних кредитних угодах.

Читай нас у