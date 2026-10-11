在日本冲绳岛，一名美国海军陆战队员因涉嫌在那霸市一家酒店谋杀一名39岁女性并抢走她的钱包而被捕。据亚洲新闻台报道，此案引发岛上居民愤怒，并重新引发了对美国在该地区大规模军事存在的讨论。

警方表示，该海军陆战队员在冲绳服役。当地媒体报道称，该女子被勒死，而这名军人否认针对他的指控。

冲绳居民的反应

岛民高津嘉和子向法新社表示，在这起事件后，她希望美国军人离开冲绳。她说，岛上居民因又一起据称涉及美国军人代表的事件而感到愤怒和恐惧。

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23岁的咖啡馆员工比屋根爱里表示，她的第一反应是感觉类似的情况再次发生。她指出，如果美国在岛上的军事存在继续保留，军人必须遵守规则。同时，比屋根承认，要求美国军队完全撤离很困难。

美国基地的作用

其他冲绳居民强调，美国人对当地企业很重要。与军事基地相关的收入约占该地区年度总收入的5%，而基地支持者指出，基地创造了就业机会。

拥有和平主义宪法的日本也将美国军事实力视为遏制潜在袭击的因素。该海军陆战队员被捕后，美国驻军被禁止饮酒48小时。那霸一家酒吧的老板史蒂文·巴特勒表示，这项限制已经影响到他的店铺，但岛上当地居民与外国人之间的关系总体仍然良好。

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