Na japońskiej wyspie Okinawa amerykański żołnierz piechoty morskiej został aresztowany pod zarzutem zabójstwa 39-letniej kobiety w hotelu w mieście Naha oraz kradzieży jej portfela. Sprawa wywołała oburzenie wśród mieszkańców wyspy i odnowiła dyskusję na temat znaczącej obecności wojskowej USA w regionie, informuje Channel NewsAsia.

Według policji żołnierz służył na Okinawie. Lokalne media podały, że kobieta została uduszona, a wojskowy zaprzecza postawionym mu zarzutom.

Reakcja mieszkańców Okinawy

Mieszkanka wyspy Takako Kakazu powiedziała AFP, że po tym incydencie chce, aby amerykańscy wojskowi opuścili Okinawę. Jej zdaniem mieszkańcy wyspy odczuwają gniew i strach z powodu kolejnego domniemanego incydentu z udziałem przedstawiciela sił amerykańskich.

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23-letnia pracownica kawiarni Airi Hiane powiedziała, że jej pierwszą reakcją było poczucie, że podobna sytuacja się powtarza. Zaznaczyła, że jeśli obecność wojskowa USA na wyspie zostanie utrzymana, wojskowi muszą przestrzegać zasad. Jednocześnie Hiane przyznała, że domaganie się całkowitego wycofania sił amerykańskich jest trudne.

Rola amerykańskich baz

Inni mieszkańcy Okinawy podkreślili, że Amerykanie są ważni dla lokalnego biznesu. Dochody związane z bazami wojskowymi stanowią około 5% łącznego rocznego dochodu regionu, a zwolennicy baz wskazują, że tworzą one miejsca pracy.

Japonia, która ma pacyfistyczną konstytucję, również polega na potędze militarnej USA jako czynniku odstraszającym przed potencjalnym atakiem. Po aresztowaniu żołnierza piechoty morskiej siłom amerykańskim zakazano spożywania alkoholu przez 48 godzin. Właściciel baru w Nahie Stephen Butler oświadczył, że ograniczenie już wpłynęło na jego lokal, ale relacje między lokalnymi mieszkańcami a cudzoziemcami na wyspie ogólnie pozostają dobre.

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