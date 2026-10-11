На японском острове Окинава американский морской пехотинец был арестован по подозрению в убийстве 39-летней женщины в отеле города Наха и похищении ее кошелька. Дело вызвало возмущение среди жителей острова и возобновило дискуссию о значительном военном присутствии США в регионе, сообщает Channel NewsAsia.

По данным полиции, морпех проходил службу на Окинаве. Местные СМИ сообщили, что женщину задушили, а сам военнослужащий отрицает выдвинутые против него обвинения.

Реакция жителей Окинавы

Жительница острова Такако Каказу заявила AFP, что после этого случая хочет, чтобы американские военные покинули Окинаву. По ее словам, жители острова испытывают гнев и страх из-за очередного предполагаемого инцидента с участием представителя американских сил.

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23-летняя сотрудница кафе Аири Хиане рассказала, что ее первой реакцией было ощущение повторения подобной ситуации. Она отметила: если военное присутствие США на острове сохранится, военные должны соблюдать правила. В то же время Хиане признала, что требовать полного вывода американских сил сложно.

Роль американских баз

Другие жители Окинавы подчеркнули, что американцы важны для местного бизнеса. Доходы, связанные с военными базами, составляют около 5% совокупного годового дохода региона, а сторонники баз указывают, что они создают рабочие места.

Япония, имеющая пацифистскую конституцию, также полагается на военную силу США как на фактор сдерживания потенциального нападения. После ареста морпеха американским силам запретили употреблять алкоголь на 48 часов. Владелец бара в Нахе Стивен Батлер заявил, что ограничение уже сказалось на его заведении, однако отношения между местными жителями и иностранцами на острове в целом остаются хорошими.

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