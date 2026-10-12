W Wielkiej Brytanii partia Reform UK przedstawiła plan natychmiastowej deportacji 90 tys. osób ubiegających się o azyl, który nie przewiduje wyjątków dla matek i dzieci. Partia proponuje również wprowadzenie pięcioletniego zakazu udzielania azylu nowym wnioskodawcom, informuje The Guardian.

Lider Reform UK Nigel Farage oświadczył na konferencji prasowej w hrabstwie Kent, że zezwolenie na wjazd palestyńskim lub afgańskim kobietom i dzieciom może otworzyć drogę do łączenia rodzin oraz przyjazdu ich mężów i partnerów. Zgodnie z planem partii nowe wnioski o azyl byłyby automatycznie odrzucane, a wnioskodawcy, którym odmówiono, byliby odsyłani do swoich krajów lub do bezpiecznych państw trzecich.

Kontrole i deportacje

Reform UK proponuje stosowanie ceł, zakazów wizowych lub ograniczeń przestrzeni powietrznej wobec krajów, które odmówią przyjęcia z powrotem osób ubiegających się o azyl. Partia zamierza również ponownie przeanalizować status wszystkich osób, którym przyznano azyl od 2024 roku. Osoby, które przybyły z krajów uznanych za bezpieczne przez przyszłego ministra spraw wewnętrznych z Reform UK, straciłyby prawo pobytu w Wielkiej Brytanii.

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W 17-stronicowym dokumencie partia proponuje włączenie kontroli imigracyjnej do pracy struktur państwowych i procedur społecznych. Kontrole statusu migracyjnego mogłyby być prowadzone podczas inspekcji dotyczących bezpieczeństwa żywności, mieszkań i licencjonowania. Do wykrywania osób planowanych do deportacji proponuje się wykorzystywanie danych o zużyciu wody i energii elektrycznej, zdjęć lotniczych oraz skarg sąsiadów.

Wyjątek dla Ukraińców i reakcja

Reform UK planuje zlikwidować wszystkie legalne programy przesiedleńcze z wyjątkiem ścieżek dla Ukraińców utworzonych po pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku. Rzecznik partii ds. wewnętrznych Zia Yusuf oświadczył, że Reform UK chce deportować ponad milion osób, jednocześnie przewidując dla poszczególnych przypadków rozwiązania z udziałem państw trzecich.

Organizacja charytatywna Refugee Council skrytykowała propozycje, stwierdzając, że zamknięcie brytyjskiego systemu azylowego wywoła chaos, a ludzie, którzy mimo to będą przybywać do kraju, będą się ukrywać zamiast przechodzić uporządkowaną procedurę. Przewodnicząca Partii Pracy Bridget Phillipson nazwała politykę Reform UK coraz bardziej radykalną i stwierdziła, że migrację można kontrolować bez całkowitej rezygnacji z systemu azylowego.

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