В Великобритании партия Reform UK представила план немедленной депортации 90 тысяч просителей убежища, который не предусматривает исключений для матерей и детей. Партия также предлагает ввести пятилетний запрет на предоставление убежища новым заявителям, сообщает The Guardian.

Лидер Reform UK Найджел Фараж заявил на пресс-конференции в Кенте, что разрешение на въезд палестинским или афганским женщинам и детям может открыть путь к воссоединению семей и прибытию их мужей и партнёров. Согласно плану партии, новые заявления о предоставлении убежища будут автоматически отклоняться, а заявителей, которым отказали, будут возвращать в их страны или в безопасные третьи страны.

Проверки и депортации

Reform UK предлагает применять тарифы, визовые запреты или ограничения воздушного пространства в отношении стран, которые откажутся принимать обратно просителей убежища. Партия также намерена пересмотреть статус всех людей, получивших убежище с 2024 года. Те, кто прибыл из стран, которые будущий министр внутренних дел от Reform UK признает безопасными, потеряют разрешение на проживание в Великобритании.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В 17-страничном документе партия предлагает интегрировать иммиграционный контроль в работу государственных структур и общественные процедуры. Проверки миграционного статуса могут проводиться во время инспекций по безопасности пищевых продуктов, жилью и лицензированию. Для выявления людей, которых планируют депортировать, предлагается использовать данные о потреблении воды и электроэнергии, аэрофотосъёмку и жалобы соседей.

Исключение для украинцев и реакция

Reform UK планирует отменить все легальные программы переселения, кроме маршрутов для украинцев, созданных после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Представитель партии по внутренним делам Зия Юсуф заявил, что Reform UK хочет депортировать более миллиона человек, одновременно предусматривая для отдельных случаев варианты с третьими странами.

Благотворительная организация Refugee Council раскритиковала предложения, заявив, что закрытие британской системы предоставления убежища вызовет хаос, а люди, которые всё равно будут прибывать в страну, будут скрываться вместо прохождения упорядоченной процедуры. Глава Лейбористской партии Бриджит Филлипсон назвала политику Reform UK всё более радикальной и заявила, что контролировать миграцию можно без полного отказа от системы убежища.

Читай нас в