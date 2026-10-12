英国改革党（Reform UK）提出了一项立即驱逐9万名寻求庇护者的计划，其中不对母亲和儿童作出例外。该党还提议对新申请人实施为期五年的庇护禁令，据《卫报》报道。

改革党领袖奈杰尔·法拉奇在肯特郡的一场新闻发布会上表示，允许巴勒斯坦或阿富汗妇女和儿童入境，可能会为家庭团聚以及她们的丈夫和伴侣抵达铺平道路。根据该党的计划，新的庇护申请将被自动拒绝，申请被拒者将被送回本国或安全的第三国。

核查与驱逐

改革党提议对拒绝接回寻求庇护者的国家实施关税、签证禁令或领空限制。该党还打算审查自2024年以来所有获得庇护者的身份。来自被未来改革党内政大臣认定为安全国家的人，将失去在英国居留的许可。

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在一份17页的文件中，该党提议将移民管控纳入国家机构的工作和社会程序。移民身份核查可在食品安全、住房和许可检查期间进行。为识别计划被驱逐的人，该党提议使用用水和用电数据、航空摄影以及邻居投诉。

对乌克兰人的例外与反应

改革党计划取消所有合法安置项目，但俄罗斯于2022年发动全面入侵后为乌克兰人设立的途径除外。该党内政事务发言人齐亚·优素福表示，改革党希望驱逐超过100万人，同时将为个别案件提供与第三国相关的方案。

慈善机构难民委员会（Refugee Council）批评这些提议，称关闭英国庇护制度将引发混乱，而仍然抵达英国的人将会躲藏起来，而不是经过有序程序。工党主席布里奇特·菲利普森称，改革党的政策日益激进，并表示无需完全放弃庇护制度也可以控制移民。

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