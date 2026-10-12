W Warszawie w Polsce dowódca sił NATO w Europie, generał Sił Powietrznych USA Alexus Grynkewich, oświadczył, że Sojusz odpowie w razie ataku Rosji — państwa-agresora — na terytorium któregokolwiek kraju członkowskiego NATO. Podkreślił, że NATO jest sojuszem obronnym, a każdy atak na sojuszników będzie daremny.

Jak podaje TimesLIVE, Grynkewich na Warszawskim Forum Bezpieczeństwa opisał trzyetapowe podejście Sojuszu: powstrzymać przeciwnika, osłabić jego natarcie i zniszczyć jego system wojskowy.

Granice odpowiedzi wojskowej

Według generała odpowiedź NATO nie ograniczy się do sił zaangażowanych w początkowy atak. Jeśli przeciwnik będzie kontynuował atak lub wprowadzi rezerwy, Sojusz wymierzy działania w cały system wojskowy zaangażowany w działania bojowe przeciwko niemu.

Grynkewich sprecyzował, że będzie to dotyczyć nie tylko bezpośrednich sił atakujących, lecz także wszystkiego, co je wspiera, zaopatruje i kontroluje. Oświadczył również, że NATO będzie walczyć, jeśli ktoś odważy się zaatakować Sojusz.

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Generał wyjaśnił, że zdecydował się publicznie mówić o planach NATO z powodu zaniepokojenia wśród sojuszników wywołanego niedawnymi aktami sabotażu i podpaleń. Powiedział, że chce zapewnić około 1 mld obywateli państw Sojuszu o gotowości NATO na takie działania.

Napięcia z Moskwą

Grynkewich nie wymienił bezpośrednio Rosji, jednak znaczna część jego wypowiedzi była skierowana do Moskwy. W Koncepcji Strategicznej NATO z 2022 roku Rosję określono jako najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa Sojuszu.

Europejskie rządy oskarżają Moskwę o nasilenie sabotażu, wtargnięć dronów i cyberataków. Rosja zaprzecza udziałowi w sabotażu i innych operacjach hybrydowych.

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