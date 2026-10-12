В Варшаве, Польша, командующий силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что Альянс ответит в случае нападения России — государства-агрессора — на территорию любой страны-члена НАТО. Он подчеркнул, что НАТО является оборонительным союзом, а любая атака на союзников будет напрасной.

Как сообщает TimesLIVE, Гринкевич на Варшавском форуме по безопасности описал трехэтапный подход Альянса: блокировать противника, ослаблять его наступление и разрушать его военную систему.

Пределы военного ответа

По словам генерала, ответ НАТО не ограничится силами, задействованными в первоначальном нападении. Если противник продолжит атаку или введет резервы, Альянс нацелится на всю военную систему, участвующую в боевых действиях против него.

Гринкевич уточнил, что это будет касаться не только непосредственных атакующих сил, но и всего, что их поддерживает, снабжает и контролирует. Он также заявил, что НАТО будет воевать, если кто-то осмелится напасть на Альянс.

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Генерал объяснил, что решил публично говорить о планах НАТО из-за обеспокоенности союзников, вызванной недавними актами саботажа и поджогов. Он сказал, что хочет заверить примерно 1 млрд граждан стран Альянса в готовности НАТО к таким действиям.

Напряженность с Москвой

Гринкевич прямо не называл Россию, однако значительная часть его заявлений была направлена на Москву. В Стратегической концепции НАТО 2022 года Россия определена как наиболее значительная угроза безопасности для Альянса.

Европейские правительства обвиняют Москву в активизации саботажа, проникновений дронов и кибератак. Россия отрицает причастность к саботажу и другим гибридным операциям.

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