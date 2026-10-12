在波兰华沙，北约欧洲部队司令、美国空军上将亚历克苏斯·格林克维奇表示，若俄罗斯这一侵略国袭击任何北约成员国的领土，联盟将作出回应。他强调，北约是一个防御性联盟，对盟友的任何攻击都将是徒劳的。

据TimesLIVE报道，格林克维奇在华沙安全论坛上阐述了联盟的三阶段方针：阻止对手、削弱其攻势并摧毁其军事体系。

军事回应的范围

这名将军表示，北约的回应不会仅限于参与最初袭击的部队。如果对手继续进攻或投入预备队，联盟将把目标对准参与针对北约作战的整个军事体系。

格林克维奇 уточнил，这不仅涉及直接发动攻击的部队，也涉及支持、保障和控制这些部队的一切。他还表示，如果有人胆敢攻击联盟，北约将进行战斗。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这名将军解释说，由于近期的破坏和纵火行为引发盟友担忧，他决定公开谈论北约的计划。他说，希望向联盟国家约10亿公民保证，北约已准备好应对此类行动。

与莫斯科的紧张关系

格林克维奇没有直接点名俄罗斯，但他的声明中很大一部分针对莫斯科。北约2022年《战略概念》将俄罗斯界定为对联盟最重大的安全威胁。

欧洲各国政府指责莫斯科加剧破坏活动、无人机侵入和网络攻击。俄罗斯否认参与破坏活动和其他混合行动。

关注我们在