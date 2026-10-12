Iran oświadczył, że zamierza zakłócać działanie systemu transportu ropy przez Cieśninę Ormuz, który Teheran wiąże ze Stanami Zjednoczonymi i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Poinformowała o tym Al Jazeera, powołując się na oświadczenie irańskiego urzędnika Mohsena Rezaiego.

Rezaei twierdzi, że Centralne Dowództwo USA, przy wsparciu sił zbrojnych ZEA, wykorzystuje mniejsze jednostki do przeładunku ropy na duże tankowce. Według niego Iran przez kilka tygodni każdej nocy atakował pięć lub sześć jednostek, które rzekomo były zaangażowane w ten schemat.

Przeładunek ropy w pobliżu Omanu

Według redakcji system zakłada koordynację bardzo dużych tankowców do przewozu ropy i mniejszych jednostek z udziałem amerykańskich wojskowych. Ropa jest ładowana w arabskich portach, a jednostki korzystają z południowego korytarza w pobliżu wybrzeża Omanu, aby opuścić cieśninę. Po przeładunku ropy ze statku na statek w Zatoce Omańskiej część jednostek wraca po nowe partie ładunku.

Jednostki często wyłączają transpondery i poruszają się nocą, aby zmniejszyć ryzyko trafienia. W nocy z niedzieli na poniedziałek zaatakowano kilka jednostek, w tym dwa tankowce płynące z rejonu cieśniny oraz jeden statek na kotwicowisku w pobliżu omańskiego miasta Sohar. W ubiegłym tygodniu jednostki zostały również ostrzelane poza Cieśniną Ormuz.

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Oświadczenia o zagrożeniu minowym

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że miny morskie, które, jak się uważa, zostały rozmieszczone w Cieśninie Ormuz od początku wojny, stanowią zagrożenie dla jednostek przepływających przez ten szlak wodny bez koordynacji z irańską Administracją Cieśniny Zatoki Perskiej. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował również o znaczących uszkodzeniach trzech tankowców w wyniku eksplozji min. Jednocześnie opublikowane nagranie pożaru na jednej z jednostek nie pokazywało eksplozji miny.

Analityczka morska firmy Windward Michelle Wiese Bockmann powiedziała, że południowa trasa pomogła państwowym spółkom naftowym arabskich państw Zatoki Perskiej kontynuować eksport. Według Windward w ostatnim tygodniu września przez Cieśninę Ormuz przepływało średnio 31 jednostek dziennie, wobec 138 przed rozpoczęciem wojny. Firma zauważyła również, że 87% z 45 jednostek, które Iran, według jej danych, zaatakował w trzecim kwartale 2026 roku, stanowiły tankowce.

Według oceny Windward ataki i skomplikowany system przeładunków gwałtownie podniosły koszty frachtu: wynosiły one 25–30% wartości ropy z państw Zatoki Perskiej, podczas gdy przed wojną wskaźnik ten kształtował się na poziomie 1–3%.

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