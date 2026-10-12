伊朗表示，打算阻碍一套经由霍尔木兹海峡运输石油的体系运作，德黑兰将该体系与美国和阿拉伯联合酋长国联系在一起。据半岛电视台援引伊朗官员莫森·礼萨伊的声明报道。

礼萨伊声称，美国中央司令部在阿联酋军方协助下，使用较小船只将石油转运至大型油轮。他称，伊朗在数周内每晚袭击了五至六艘据称参与该体系的船只。

阿曼附近的石油转运

据该媒体报道，该体系涉及在美军参与下协调超大型原油运输船和较小船只。石油在阿拉伯港口装载，船只则利用靠近阿曼海岸的南部航道驶出海峡。在阿曼湾进行船对船石油转运后，部分船只返回装载新的货物。

船只经常关闭应答器并在夜间航行，以降低遭受打击的风险。从周日夜间至周一凌晨，数艘船只遭到袭击，其中包括两艘从海峡区域驶来的油轮，以及一艘停泊在阿曼城市苏哈尔附近锚地的船只。上周，船只还在霍尔木兹海峡以外遭到炮弹袭击。

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关于水雷危险的声明

伊斯兰革命卫队曾表示，自战争开始以来被认为布设在霍尔木兹海峡的水雷，对未经与伊朗波斯湾海峡管理局协调而通过该水道的船只构成威胁。伊斯兰革命卫队还称，三艘油轮因触雷而严重受损。与此同时，公布的一艘船只起火视频并未显示水雷爆炸。

航运分析公司Windward的海事分析师米歇尔·维泽·博克曼表示，南部航线帮助波斯湾阿拉伯国家的国有石油公司继续出口。Windward的数据显示，9月最后一周，平均每天有31艘船只通过霍尔木兹海峡，而战争开始前为138艘。该公司还指出，根据其数据，伊朗在2026年第三季度袭击的45艘船只中，87%是油轮。

Windward估计，袭击以及复杂的转运体系大幅推高了运费：运费占波斯湾国家石油价值的25%至30%，而战前这一比例为1%至3%。

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