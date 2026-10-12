В Иране заявили, что намерены препятствовать работе системы перевозки нефти через Ормузский пролив, которую Тегеран связывает с США и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление иранского чиновника Мохсена Резаи.

Резаи утверждает, что Центральное командование США при содействии военных ОАЭ использует меньшие суда для перевалки нефти на крупные танкеры. По его словам, Иран в течение нескольких недель каждую ночь атаковал пять или шесть судов, которые якобы были задействованы в этой схеме.

Перевалка нефти у Омана

По данным издания, система предусматривает координацию сверхкрупных нефтяных танкеров и меньших судов с участием американских военных. Нефть загружают в арабских портах, а суда используют южный коридор возле побережья Омана для выхода из пролива. После перевалки нефти с судна на судно в Оманском заливе часть судов возвращается за новыми партиями груза.

Суда нередко отключают транспондеры и движутся ночью, чтобы снизить риск поражения. В ночь с воскресенья на понедельник были атакованы несколько судов, в том числе два танкера, направлявшиеся из района пролива, и одно судно на якорной стоянке возле оманского города Сохар. На прошлой неделе суда также подверглись обстрелу за пределами Ормузского пролива.

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Заявления о минной опасности

Корпус стражей исламской революции заявлял, что морские мины, которые, как считается, были установлены в Ормузском проливе с начала войны, представляют угрозу для судов, проходящих водным путем без координации с иранским Управлением пролива Персидского залива. КСИР также сообщил о значительных повреждениях трех танкеров в результате подрыва на минах. В то же время опубликованная видеозапись пожара на одном из судов не демонстрировала взрыва мины.

Морской аналитик компании Windward Мишель Визе Бокманн заявила, что южный маршрут помог государственным нефтяным компаниям арабских стран Персидского залива продолжить экспорт. По данным Windward, в последнюю неделю сентября Ормузский пролив ежедневно проходило в среднем 31 судно против 138 до начала войны. Компания также отметила, что 87% из 45 судов, которые, по ее данным, Иран атаковал в третьем квартале 2026 года, были танкерами.

По оценке Windward, атаки и сложная система перевалки резко повысили стоимость фрахта: она составляла 25–30% стоимости нефти из стран Персидского залива, тогда как до войны этот показатель был на уровне 1–3%.

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