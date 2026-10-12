KSWI o trafieniu trzeciego tankowca w Cieśninie Ormuz — Anadolu Agency

Siły morskie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyły, że rano 12 października w Cieśninie Ormuz trafiono trzeci supertankowiec w ciągu dwóch dni. Według KSWI po tym na statku wybuchł pożar. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Oświadczenie sił morskich KSWI

W oświadczeniu rozpowszechnionym przez służbę prasową sił morskich KSWI stwierdzono, że tankowiec wyłączył system nawigacyjny i zignorował ostrzeżenia. Irańskie wojsko oświadczyło również, że statek, podobnie jak dwa wcześniej trafione tankowce, miał rzekomo próbować opuścić cieśninę oraz zakłócić porządek i bezpieczeństwo na szlaku wodnym.

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Ostrzeżenie dla statków

KSWI nie podał nazwy statku, jego bandery ani operatora, a także nie sprecyzował, w jaki sposób został on trafiony. Siły morskie korpusu oświadczyły, że współpraca statków handlowych i tankowców naftowych z wojskiem USA w Cieśninie Ormuz i Zatoce Perskiej spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią.

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