Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что утром 12 октября в Ормузском проливе был поражён третий супертанкер за два дня. По утверждению КСИР, после этого на судне возник пожар. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление ВМС КСИР

В заявлении, распространённом пресс-службой ВМС КСИР, утверждается, что танкер отключил навигационную систему и проигнорировал предупреждения. Иранские военные также заявили, что судно, как и два ранее поражённых танкера, якобы пыталось покинуть пролив и нарушить порядок и безопасность на водном пути.

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Предупреждение для судов

КСИР не назвал судно, его флаг или оператора и не уточнил, каким способом оно было поражено. Военно-морские силы корпуса заявили, что сотрудничество коммерческих судов и нефтяных танкеров с военными США в Ормузском проливе и Персидском заливе получит решительный ответ.

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