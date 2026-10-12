Arabia Saudyjska wszczęła śledztwo w sprawie tego, dlaczego jej systemy obrony powietrznej nie przechwyciły rakiet i dronów Huti podczas ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie. Według PBS NewsHour w wyniku uderzenia zginęło co najmniej 13 osób, a ponad 300 zostało rannych.

Dwóch regionalnych urzędników, którzy rozmawiali pod warunkiem zachowania anonimowości, przekazało, że wstępne ustalenia śledztwa wskazują na użycie kilku dronów do przygotowania ataku. Następnie Huti, których źródło określa jako wspieranych przez Iran, wystrzelili w kierunku celu rakiety manewrujące i balistyczne.

Drony i rakiety

Jak powiedział jeden z rozmówców, śledczy ustalają również, dlaczego systemy obrony powietrznej nie ostrzegły wcześniej o ataku. Rakiety i drony pokonały ponad 1 tys. kilometrów, zanim dotarły do Rijadu.

W materiale zaznaczono, że Huti dysponują rakietami balistycznymi i zaawansowanymi systemami z głowicami zdolnymi do zmiany trajektorii w locie. Takie środki stanowią wyzwanie dla zestawów Patriot i innych systemów obronnych używanych przez Arabię Saudyjską.

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Saudyjskie Centrum Komunikacji Międzynarodowej, które zajmuje się kontaktami z zagranicznymi mediami, nie odpowiedziało na zapytanie dotyczące śledztwa. Minister energii Arabii Saudyjskiej książę Abdulaziz bin Salman oświadczył na kongresie naftowym w Rijadzie, że wydarzenia ostatnich tygodni są poważne i wymagają odpowiedniej reakcji.

Lotnisko pozostaje zamknięte

W poniedziałek saudyjskie media państwowe podały, że wojsko reaguje na nowy atak z użyciem dronów i rakiet manewrujących, nie podając szczegółów. Lotnisko w Rijadzie pozostawało tego dnia zamknięte, a pracownikom dzielnicy finansowej stolicy nakazano pracę z domu.

Tymczasem kontrolowane przez Huti ministerstwo zdrowia Jemenu oświadczyło, że naloty na kompleks rządowy i dom w północnej prowincji Al-Dżauf doprowadziły do śmierci dziewięciu osób, w tym pięciorga dzieci i kobiety. Przedstawiciele Huti twierdzili również, że nowe saudyjskie uderzenia na stolicę Jemenu, Sanę, zabiły jedną osobę i raniły kolejnych 12.

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