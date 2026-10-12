Саудівська Аравія розслідує провал ППО після атаки в Ер-Ріяді — PBS NewsHour

Саудівська Аравія розпочала розслідування того, чому її системи протиповітряної оборони не перехопили ракети та безпілотники хуситів під час атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді. За даними PBS NewsHour, внаслідок удару загинули щонайменше 13 людей, ще понад 300 дістали поранення.

Двоє регіональних посадовців, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що попередні висновки розслідування вказують на застосування кількох дронів для підготовки атаки. Після цього хусити, яких джерело характеризує як підтримуваних Іраном, запустили по цілі крилаті та балістичні ракети.

Дрони та ракети

За словами одного зі співрозмовників, слідчі також з'ясовують, чому системи ППО не попередили про напад заздалегідь. Ракети й дрони подолали понад 1 тис. кілометрів, перш ніж досягти Ер-Ріяда.

У матеріалі зазначається, що хусити мають балістичні ракети та сучасні системи з бойовими частинами, здатними змінювати траєкторію в польоті. Такі засоби становлять виклик для комплексів Patriot та інших оборонних систем, які використовує Саудівська Аравія.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Саудівський Центр міжнародних комунікацій, що опікується роботою з іноземними медіа, не відповів на запит щодо розслідування. Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман на нафтовому конгресі в Ер-Ріяді заявив, що події останніх тижнів є серйозними й потребують відповідної реакції.

Аеропорт залишається закритим

У понеділок саудівські державні медіа повідомили, що військові реагують на нову атаку за участю дронів і крилатих ракет, не наводячи подробиць. Аеропорт Ер-Ріяда того дня залишався закритим, а працівникам фінансового району столиці наказали працювати з дому.

Тим часом підконтрольне хуситам міністерство охорони здоров'я Ємену заявило, що авіаудари по урядовому комплексу та будинку в північній провінції Ель-Джауф призвели до загибелі дев'ятьох людей, серед них п'ятеро дітей і жінка. Представники хуситів також стверджували, що нові удари Саудівської Аравії по столиці Ємену Сані забрали життя однієї людини та поранили ще 12.

Читай нас у