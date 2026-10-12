Саудовская Аравия начала расследование того, почему ее системы противовоздушной обороны не перехватили ракеты и беспилотники хуситов во время атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. По данным PBS NewsHour, в результате удара погибли не менее 13 человек, еще более 300 получили ранения.

Два региональных чиновника, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что предварительные выводы расследования указывают на использование нескольких дронов для подготовки атаки. После этого хуситы, которых источник характеризует как поддерживаемых Ираном, запустили по цели крылатые и баллистические ракеты.

Дроны и ракеты

По словам одного из собеседников, следователи также выясняют, почему системы ПВО не предупредили о нападении заранее. Ракеты и дроны преодолели более 1 тыс. километров, прежде чем достигли Эр-Рияда.

В материале отмечается, что хуситы располагают баллистическими ракетами и современными системами с боевыми частями, способными менять траекторию в полете. Такие средства представляют вызов для комплексов Patriot и других оборонных систем, которые использует Саудовская Аравия.

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Саудовский Центр международных коммуникаций, занимающийся работой с иностранными СМИ, не ответил на запрос о расследовании. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил на нефтяном конгрессе в Эр-Рияде, что события последних недель являются серьезными и требуют соответствующей реакции.

Аэропорт остается закрытым

В понедельник саудовские государственные СМИ сообщили, что военные реагируют на новую атаку с использованием дронов и крылатых ракет, не приводя подробностей. Аэропорт Эр-Рияда в тот день оставался закрытым, а сотрудникам финансового района столицы приказали работать из дома.

Тем временем подконтрольное хуситам министерство здравоохранения Йемена заявило, что авиаудары по правительственному комплексу и дому в северной провинции Аль-Джауф привели к гибели девяти человек, среди которых пятеро детей и женщина. Представители хуситов также утверждали, что новые удары Саудовской Аравии по столице Йемена Сане унесли жизнь одного человека и ранили еще 12.

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