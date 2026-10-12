沙特阿拉伯已启动调查，以查明其防空系统为何未能拦截胡塞武装袭击利雅得哈立德国王国际机场期间发射的导弹和无人机。据PBS NewsHour报道，此次袭击造成至少13人死亡，另有超过300人受伤。

两名要求匿名的地区官员表示，调查的初步结论显示，多架无人机被用于为这次袭击做准备。此后，消息人士称受伊朗支持的胡塞武装向目标发射了巡航导弹和弹道导弹。

无人机和导弹

其中一名消息人士称，调查人员还在查明防空系统为何没有提前预警此次袭击。导弹和无人机飞行了超过1000公里后才抵达利雅得。

报道指出，胡塞武装拥有弹道导弹和配备可在飞行中改变轨迹的弹头的先进系统。这类武器对沙特阿拉伯使用的“爱国者”系统及其他防御系统构成挑战。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

负责与外国媒体联络的沙特国际传播中心未回应有关调查的询问。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王在利雅得举行的石油大会上表示，过去几周发生的事件十分严重，需要作出适当回应。

机场仍然关闭

周一，沙特官方媒体报道称，军方正在应对一起涉及无人机和巡航导弹的新袭击，但未提供细节。利雅得机场当天仍处于关闭状态，首都金融区的员工被要求居家办公。

与此同时，受胡塞武装控制的也门卫生部表示，对北部焦夫省一处政府大楼和一所住宅的空袭导致9人死亡，其中包括5名儿童和一名女性。胡塞武装代表还声称，沙特阿拉伯对也门首都萨那发动的新一轮袭击造成1人死亡、另有12人受伤。

关注我们在