Na Cyprze policja poinformowała o podpaleniach, rozbojach i innych poważnych przestępstwach z udziałem dzieci znajdujących się pod opieką państwa. Sprawą w poniedziałek zajęła się parlamentarna komisja praw człowieka, która omówiła również przepełnienie placówek, niedobór pracowników i luki w specjalistycznym wsparciu, donosi Cyprus Mail.

Komisja oczekuje wyjaśnień od służb

Komisja wcześniej dała właściwym organom miesiąc na wyjaśnienie, jakie działania podejmą, aby rozwiązać problemy w placówkach dla dzieci objętych ochroną państwa. Przewodniczący komisji, poseł AKEL Christos Christofides, skrytykował służby, które nie odpowiedziały na pytania postawione na poprzednim posiedzeniu.

Jak powiedział, komisja zbierze się ponownie przed końcem roku, aby ocenić postępy. Zamierza również doprowadzić do spotkania z dziećmi znajdującymi się pod opieką państwa, aby bezpośrednio usłyszeć o ich doświadczeniach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Specjalistyczne wsparcie dla dzieci

Przedstawiciel policji oświadczył na posiedzeniu, że przygotowano badanie dotyczące przestępstw wśród nieletnich. Jednocześnie incydenty te są rejestrowane jako działalność przestępcza, a nie zachowania delinkwentne, ponieważ dotyczą podpaleń, rozbojów i innych poważnych przestępstw.

Dyrektorka Służb Opieki Społecznej Maria Kiratzi poinformowała, że trwają prace nad specjalistycznym, interdyscyplinarnym wsparciem dla nastolatków i dzieci w placówkach ochronnych. Na posiedzeniu omówiono również propozycję wiceminister opieki społecznej Tiny Pavlou dotyczącą utworzenia bezpiecznych placówek terapeutycznych dla dzieci o bardziej złożonych potrzebach. Kiratzi zaznaczyła, że rozpoczęły się już rozmowy na temat mechanizmu wdrożenia tej inicjatywy.

Uczestnicy posiedzenia opowiedzieli się za mniejszymi placówkami typu rodzinnego, które ich zdaniem mogą zapewnić dzieciom lepszą jakość życia. Ministerstwo Zdrowia tworzy także grupę roboczą, aby poprawić wymianę informacji między służbami i utworzyć jednolity cyfrowy zapis dla każdego dziecka. Osobno poruszono kwestię dotkliwego niedoboru pracowników w służbach zdrowia psychicznego.

Czytaj nas na