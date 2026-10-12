На Кипре полиция сообщила о поджогах, грабежах и других тяжких правонарушениях с участием детей, находящихся под государственной опекой. Этот вопрос в понедельник рассмотрел парламентский комитет по правам человека, где также обсуждались переполненность учреждений, нехватка работников и пробелы в специализированной помощи, сообщает Cyprus Mail.

Комитет ожидает объяснений от служб

Комитет ранее предоставил ответственным органам месяц, чтобы объяснить, какие меры они примут для решения проблем в учреждениях для детей, находящихся под государственной защитой. Председатель комитета, депутат от партии AKEL Христос Христофидес, раскритиковал службы, которые не ответили на вопросы, поставленные на предыдущем заседании.

По его словам, комитет вновь соберется до конца года, чтобы оценить прогресс. Он также намерен добиться встречи с детьми, находящимися под государственной опекой, чтобы непосредственно услышать об их опыте.

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Специализированная поддержка для детей

Представитель полиции заявил на заседании, что было подготовлено исследование о правонарушениях среди несовершеннолетних. В то же время эти инциденты регистрируются как преступная деятельность, а не как делинквентное поведение, поскольку речь идет о поджогах, грабежах и других серьезных правонарушениях.

Директор Служб социального обеспечения Мария Киратци сообщила, что продолжается разработка специализированной междисциплинарной поддержки для подростков и детей в учреждениях защиты. На заседании также обсудили предложение заместителя министра социального обеспечения Тины Павлу создать защищенные терапевтические учреждения для детей с более сложными потребностями. Киратци отметила, что обсуждения механизма реализации этой инициативы уже начались.

Участники заседания высказались за небольшие учреждения семейного типа, которые, по их мнению, могут обеспечить детям лучшее качество жизни. Министерство здравоохранения также создает рабочую группу для улучшения обмена информацией между службами и формирования единой цифровой записи для каждого ребенка. Отдельно поднимался вопрос острой нехватки работников в службах психического здоровья.

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