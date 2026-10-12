塞浦路斯警方报告称，处于国家监护下的儿童涉及纵火、抢劫及其他严重违法行为。议会人权委员会于周一审议了这一问题，并讨论了机构人满为患、人员短缺和专业支持不足等问题，《塞浦路斯邮报》报道。

委员会期待相关部门作出解释

委员会此前给予相关主管部门一个月时间，要求其说明将采取哪些措施来解决受国家保护儿童机构中的问题。委员会主席、AKEL党议员赫里斯托斯·赫里斯托菲季斯批评了未能回答上次会议所提问题的部门。

他说，委员会将在年底前再次召开会议，以评估进展情况。他还打算促成与受国家监护儿童会面，以直接了解他们的经历。

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为儿童提供专业支持

一名警方代表在会议上表示，已完成一项关于未成年人违法行为的研究。同时，这些事件被登记为犯罪活动，而非违法失范行为，因为其中涉及纵火、抢劫及其他严重违法行为。

社会福利服务部门负责人玛丽亚·基拉齐表示，面向青少年和保护机构内儿童的专业跨学科支持方案正在制定中。会议还讨论了社会福利部副部长蒂娜·帕夫卢提出的建议，即为需求更复杂的儿童建立安全的治疗机构。基拉齐指出，有关落实这一倡议机制的讨论已经开始。

与会者支持建立较小的家庭式机构，他们认为这类机构能够为儿童提供更好的生活质量。卫生部也正在组建工作组，以改善各部门之间的信息共享，并为每名儿童建立统一的数字记录。会议还单独提出了心理健康服务中工作人员严重短缺的问题。

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