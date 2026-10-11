在日本，26.8%的受访者认为美国是对世界和平构成最大威胁的国家。美国位列第二，仅次于中国，后者获得了32.5%受访者的选择。《日本时报》报道了这项调查结果。

美国超过俄罗斯

认为美国是和平最大威胁的人所占比例，较2025财年调查上升了9.3个百分点。2024财年，这一比例为6.6%。

俄罗斯在此前的调查中位居榜首，但此次仅获18.3%的参与者选择，降至第三位。朝鲜以9.1%的结果保持第四位，1.9%的受访者选择了伊朗。

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对特朗普影响的评价

日本新闻研究所的一名代表将此类评价的上升与美国总统唐纳德·特朗普行动的不可预测性联系起来。82.5%的受访者认为他对世界的影响是负面的，其中包括部分认同这一观点的人。这比上一次调查高出3.1个百分点。13.2%的参与者对这一影响作出了积极评价。

此外，76.7%的受访者表示，他们在不同程度上对台湾周边可能出现的危机局势感到担忧。调查于7月17日至8月16日在日本全国5,000名18岁及以上人士中进行；其中2,676份答复被认定为有效。

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