W Japonii 26,8% uczestników badania wskazało Stany Zjednoczone jako kraj stanowiący największe zagrożenie dla pokoju na świecie. USA zajęły drugie miejsce po Chinach, które wybrało 32,5% respondentów. O wynikach badania poinformował The Japan Times.

USA wyprzedziły Rosję

Odsetek osób uważających USA za największe zagrożenie dla pokoju wzrósł o 9,3 punktu procentowego w porównaniu z badaniem za rok fiskalny 2025. W roku fiskalnym 2024 wskaźnik ten wynosił 6,6%.

Rosję, która przewodziła rankingowi w poprzednich badaniach, tym razem wskazało 18,3% uczestników — spadła na trzecią pozycję. Korea Północna pozostała na czwartym miejscu z wynikiem 9,1%, a Iran wybrało 1,9% respondentów.

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Ocena wpływu Trumpa

Przedstawiciel Japońskiego Instytutu Badań Prasy powiązał wzrost takich ocen z nieprzewidywalnością działań prezydenta USA Donalda Trumpa. Jego wpływ na świat jako negatywny określiło 82,5% ankietowanych, w tym osoby częściowo podzielające tę opinię. To o 3,1 punktu procentowego więcej niż w poprzednim badaniu. Pozytywnie wpływ ten oceniło 13,2% uczestników.

Również 76,7% respondentów oświadczyło, że w takim lub innym stopniu odczuwa niepokój z powodu możliwej sytuacji kryzysowej wokół Tajwanu. Badanie przeprowadzono od 17 lipca do 16 sierpnia wśród 5 tys. osób w wieku od 18 lat w całej Japonii; za ważne uznano 2676 odpowiedzi.

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