В Японии 26,8% участников опроса назвали Соединенные Штаты страной, представляющей наибольшую угрозу миру во всем мире. США заняли второе место после Китая, который выбрали 32,5% респондентов. О результатах исследования сообщает The Japan Times.

США опередили Россию

Доля тех, кто считает США наибольшей угрозой миру, выросла на 9,3 процентного пункта по сравнению с опросом за 2025 финансовый год. В 2024 финансовом году этот показатель составлял 6,6%.

Россию, которая возглавляла рейтинг в предыдущих исследованиях, на этот раз выбрали 18,3% участников — она опустилась на третью позицию. Северная Корея осталась четвертой с результатом 9,1%, а Иран выбрали 1,9% респондентов.

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Оценка влияния Трампа

Представитель Японского института исследований прессы связал рост таких оценок с непредсказуемостью действий президента США Дональда Трампа. Его влияние на мир назвали негативным 82,5% опрошенных, в том числе те, кто частично разделяет такое мнение. Это на 3,1 процентного пункта больше, чем в предыдущем опросе. Положительно это влияние оценили 13,2% участников.

Также 76,7% респондентов заявили, что в той или иной степени испытывают обеспокоенность из-за возможной кризисной ситуации вокруг Тайваня. Опрос проводили с 17 июля по 16 августа среди 5 тысяч человек в возрасте от 18 лет по всей Японии; действительными признали 2676 ответов.

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