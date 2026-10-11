26,8% японців назвали США найбільшою загрозою миру — The Japan Times

В Японії 26,8% учасників опитування назвали Сполучені Штати країною, що становить найбільшу загрозу миру у світі. США посіли друге місце після Китаю, який обрали 32,5% респондентів. Про результати дослідження повідомляє The Japan Times.

США випередили Росію

Частка тих, хто вважає США найбільшою загрозою миру, зросла на 9,3 відсоткового пункту проти опитування за 2025 фінансовий рік. У 2024 фінансовому році цей показник становив 6,6%.

Росію, яка очолювала рейтинг у попередніх дослідженнях, цього разу обрали 18,3% учасників — вона опустилася на третю позицію. Північна Корея залишилася четвертою з результатом 9,1%, а Іран обрали 1,9% респондентів.

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Оцінка впливу Трампа

Представник Японського інституту досліджень преси пов’язав зростання таких оцінок із непередбачуваністю дій президента США Дональда Трампа. Негативним його вплив на світ назвали 82,5% опитаних, зокрема ті, хто частково поділяє таку думку. Це на 3,1 відсоткового пункту більше, ніж у попередньому опитуванні. Позитивно цей вплив оцінили 13,2% учасників.

Також 76,7% респондентів заявили, що тією чи іншою мірою відчувають занепокоєння через можливу кризову ситуацію навколо Тайваню. Опитування проводили з 17 липня до 16 серпня серед 5 тисяч людей віком від 18 років по всій Японії; дійсними визнали 2676 відповідей.

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