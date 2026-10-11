美国总统唐纳德·特朗普计划在蒙大拿州和亚利桑那州举行竞选集会，这两个州将在不到一个月后举行重要选举。The Hill报道称。

亚利桑那州集会

特朗普在亚利桑那州的演讲暂定于10月14日13时在布尔黑德城的劳克林-布尔黑德国际机场举行，该市靠近内华达州边界。Arizona Republic从共和党全国委员会网站上一则已被删除的帖子中获悉了活动的地点和时间。

亚利桑那州州长、民主党人凯蒂·霍布斯在2022年获胜后正竞选连任。她的对手将是共和党籍国会议员安迪·比格斯，他是众议院议员和众议院自由核心小组成员，并获得特朗普支持。亚利桑那州是今年举行州长选举的五个州之一；在这些州中，现任州长职位由民主党人担任，而特朗普在2024年总统选举中获胜。

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蒙大拿州选举

据KPAX电视台援引一名知情消息人士报道，蒙大拿州的集会将于10月12日18时15分在弗拉特黑德县的Majestic Valley竞技场举行。特朗普将在那里为共和党人亚伦·弗林特助选，后者正竞选该州第一国会选区的美国众议院席位。他的对手是民主党人萨姆·福斯塔格。两人正在争夺即将退休的国会议员瑞安·津克的席位。

蒙大拿州还在进行美国参议院席位的竞选，共和党参议员史蒂夫·戴恩斯将退休，从而腾出该席位。参选者包括民主党人阿拉尼·班克黑德、共和党人库尔特·阿尔梅、独立候选人塞思·博德纳尔和自由意志党人凯尔·奥斯汀。根据9月的罗格斯大学-伊格尔顿民调，38%的受访者支持阿尔梅，30%支持博德纳尔，16%支持班克黑德，5%支持奥斯汀。

The Hill一名未具名的共和党消息人士表示，特朗普前往传统上支持共和党的州，包括蒙大拿州和内布拉斯加州，是在中期投票前重现总统选举特有选民投票率战略的一部分。

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