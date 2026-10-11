Президент Трамп проведе мітинги в Монтані та Аризоні перед виборами — The Hill

Президент США Дональд Трамп планує провести передвиборчі мітинги в Монтані та Аризоні, де менш ніж за місяць мають відбутися важливі виборчі перегони. Про це повідомляє The Hill.

Мітинг в Аризоні

Виступ Трампа в Аризоні попередньо заплановано на 14 жовтня о 13:00 в міжнародному аеропорту Лафлін-Буллгед у місті Буллгед-Сіті, неподалік кордону зі штатом Невада. Про місце й час заходу виданню Arizona Republic стало відомо з уже видаленого допису на сайті Республіканського національного комітету.

Губернаторка Аризони Кеті Гоббс, представниця Демократичної партії, балотується на переобрання після перемоги 2022 року. Її суперником стане конгресмен-республіканець Енді Біггс, член Палати представників і House Freedom Caucus, якого підтримує Трамп. Аризона входить до п’яти штатів, де цього року розігруються губернаторські посади, які нині обіймають демократи, у штатах, де Трамп переміг на президентських виборах 2024 року.

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Вибори в Монтані

Мітинг у Монтані, за даними телеканалу KPAX із посиланням на обізнане джерело, має відбутися 12 жовтня о 18:15 на арені Majestic Valley в окрузі Флетгед. Там Трамп агітуватиме за республіканця Аарона Флінта, який балотується до Палати представників США від 1-го виборчого округу штату. Його опонентом є демократ Сем Форстаг. Вони змагаються за мандат конгресмена Раяна Зінке, який іде у відставку.

У Монтані також тривають перегони за місце в Сенаті США, яке звільняє сенатор-республіканець Стів Дейнс, що йде у відставку. У них беруть участь демократка Алані Бенкгед, республіканець Курт Алме, незалежний кандидат Сет Боднар і лібертаріанець Кайл Остін. Згідно з вересневим опитуванням Rutgers-Eagleton, Алме підтримали 38% респондентів, Боднара — 30%, Бенкгед — 16%, Остіна — 5%.

За словами неназваного республіканського джерела The Hill, поїздки Трампа до традиційно республіканських штатів, зокрема Монтани й Небраски, є частиною стратегії відтворити явку виборців, характерну для президентських виборів, перед проміжним голосуванням.

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