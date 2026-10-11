Президент США Дональд Трамп планирует провести предвыборные митинги в Монтане и Аризоне, где менее чем через месяц должны состояться важные выборы. Об этом сообщает The Hill.

Митинг в Аризоне

Выступление Трампа в Аризоне предварительно запланировано на 14 октября в 13:00 в международном аэропорту Лафлин-Буллхед в городе Буллхед-Сити, недалеко от границы со штатом Невада. О месте и времени мероприятия изданию Arizona Republic стало известно из уже удаленной публикации на сайте Республиканского национального комитета.

Губернатор Аризоны Кэти Хоббс, представительница Демократической партии, баллотируется на переизбрание после победы в 2022 году. Ее соперником станет конгрессмен-республиканец Энди Биггс, член Палаты представителей и House Freedom Caucus, которого поддерживает Трамп. Аризона входит в число пяти штатов, где в этом году разыгрываются губернаторские должности, ныне занимаемые демократами, в штатах, где Трамп победил на президентских выборах 2024 года.

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Выборы в Монтане

Митинг в Монтане, по данным телеканала KPAX со ссылкой на осведомленный источник, должен состояться 12 октября в 18:15 на арене Majestic Valley в округе Флетхед. Там Трамп будет агитировать за республиканца Аарона Флинта, который баллотируется в Палату представителей США от 1-го избирательного округа штата. Его соперник — демократ Сэм Форстаг. Они борются за мандат конгрессмена Райана Зинке, который уходит в отставку.

В Монтане также проходит гонка за место в Сенате США, которое освобождает сенатор-республиканец Стив Дейнс, уходящий в отставку. В ней участвуют демократка Алани Бэнкхед, республиканец Курт Алме, независимый кандидат Сет Боднар и либертарианец Кайл Остин. Согласно сентябрьскому опросу Rutgers-Eagleton, Алме поддержали 38% респондентов, Боднара — 30%, Бэнкхед — 16%, Остина — 5%.

По словам неназванного республиканского источника The Hill, поездки Трампа в традиционно республиканские штаты, в частности Монтану и Небраску, являются частью стратегии по воспроизведению явки избирателей, характерной для президентских выборов, перед промежуточным голосованием.

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