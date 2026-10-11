Prezydent USA Donald Trump planuje przeprowadzić przedwyborcze wiece w Montanie i Arizonie, gdzie za mniej niż miesiąc mają odbyć się ważne wybory. Informuje o tym The Hill.

Wiec w Arizonie

Wystąpienie Trumpa w Arizonie jest wstępnie zaplanowane na 14 października o godz. 13:00 na Międzynarodowym Lotnisku Laughlin-Bullhead w mieście Bullhead City, niedaleko granicy ze stanem Nevada. Arizona Republic dowiedział się o miejscu i czasie wydarzenia z usuniętego już wpisu na stronie internetowej Republikańskiego Komitetu Narodowego.

Gubernatorka Arizony Katie Hobbs, przedstawicielka Partii Demokratycznej, ubiega się o reelekcję po zwycięstwie w 2022 roku. Jej rywalem będzie republikański kongresmen Andy Biggs, członek Izby Reprezentantów i House Freedom Caucus, popierany przez Trumpa. Arizona należy do pięciu stanów, w których w tym roku rozstrzygane są wybory gubernatorskie obecnie zajmowane przez demokratów, w stanach, gdzie Trump wygrał wybory prezydenckie w 2024 roku.

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Wybory w Montanie

Wiec w Montanie, według stacji telewizyjnej KPAX powołującej się na poinformowane źródło, ma odbyć się 12 października o godz. 18:15 na arenie Majestic Valley w hrabstwie Flathead. Trump będzie tam prowadził kampanię na rzecz republikanina Aarona Flinta, który kandyduje do Izby Reprezentantów USA z 1. okręgu wyborczego stanu. Jego przeciwnikiem jest demokrata Sam Forstag. Rywalizują o mandat kongresmena Ryana Zinkego, który przechodzi na emeryturę.

W Montanie trwa także wyścig o miejsce w Senacie USA zwalniane przez republikańskiego senatora Steve'a Dainesa, który przechodzi na emeryturę. Uczestniczą w nim demokratka Alani Bankhead, republikanin Kurt Alme, niezależny kandydat Seth Bodnar oraz libertarianin Kyle Austin. Według wrześniowego sondażu Rutgers-Eagleton Almego poparło 38% respondentów, Bodnara — 30%, Bankhead — 16%, a Austina — 5%.

Według nienazwanego republikańskiego źródła The Hill podróże Trumpa do tradycyjnie republikańskich stanów, w tym Montany i Nebraski, są częścią strategii odtworzenia frekwencji wyborczej charakterystycznej dla wyborów prezydenckich przed głosowaniem w połowie kadencji.

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