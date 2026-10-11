印度空军司令、空军上将A. P. 辛格在焦特布尔表示，美国并未正式提出向印度出售第五代F-35战斗机的报价。他还指出，在多国联合演习Tarang Shakti-2026期间，印度代表接触这些飞机的机会受到限制。

接触飞机受到限制

演习结束后的新闻发布会上，辛格与美国太平洋空军司令凯文·施奈德上将一同出席。据NDTV World报道，这名印度军事指挥官称，尽管双方谈论了这些飞机可能的出售事宜，美方并未允许印度代表靠近飞机。

辛格表示，美军没有向印方展示F-35驾驶舱，但允许进行近距离编队飞行。六架美国F-35 Lightning II战斗机首次参加了Tarang Shakti-2026演习。

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施奈德上将回应称，有关可向其他国家移交的信息范围的决定不属于他的职权范围。他解释说，数据共享程序由安全保密分级指引决定，这些指引规定了可以披露何种信息、何时披露以及以何种方式披露。

有关苏-57的提议

辛格还证实，俄罗斯这一侵略国已向印度提供第五代苏-57战斗机。他表示，尚未就这一提议作出决定。

印度正在考虑获取第五代战斗机的过渡性方案，因为其自主研发的Advanced Medium Combat Aircraft项目尚未准备好投入使用。潜在采购不仅涉及购买飞机，还涉及技术获取、系统整合、武器、维护以及长期战略依赖等问题。

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