Szef Indyjskich Sił Powietrznych, główny marszałek lotnictwa A. P. Singh, oświadczył w Jodhpurze, że Stany Zjednoczone nie złożyły formalnej oferty sprzedaży Indiom myśliwców piątej generacji F-35. Zwrócił również uwagę na ograniczony dostęp indyjskich przedstawicieli do tych samolotów podczas wielonarodowych ćwiczeń Tarang Shakti-2026.

Dostęp do samolotów był ograniczony

Podczas konferencji prasowej po zakończeniu ćwiczeń Singh wystąpił wraz z dowódcą Sił Powietrznych USA na Pacyfiku, generałem Kevinem Schneiderem. Jak informuje NDTV World, indyjski dowódca wojskowy powiedział, że strona amerykańska nie pozwalała indyjskim przedstawicielom zbliżać się do samolotów, mimo rozmów o ich możliwej sprzedaży.

Według Singha amerykańskie wojsko nie pokazało stronie indyjskiej kokpitu F-35, lecz zezwoliło na loty w bliskim szyku. W ćwiczeniach Tarang Shakti-2026 po raz pierwszy uczestniczyło sześć amerykańskich myśliwców F-35 Lightning II.

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Generał Schneider odpowiedział, że decyzje dotyczące zakresu informacji dostępnych do przekazania innym krajom nie należą do jego kompetencji. Wyjaśnił, że procedurę wymiany danych określają wytyczne dotyczące klasyfikacji bezpieczeństwa, regulujące, jakie informacje, kiedy i w jaki sposób można ujawniać.

Oferta dotycząca Su-57

Singh potwierdził również, że Rosja, państwo-agresor, zaoferowała Indiom myśliwce piątej generacji Su-57. Jak powiedział, decyzja w sprawie tej oferty nie została jeszcze podjęta.

Indie rozważają pośrednią opcję pozyskania myśliwców piątej generacji, ponieważ ich własny projekt Advanced Medium Combat Aircraft nie jest jeszcze gotowy do wprowadzenia do służby. Potencjalny zakup obejmowałby nie tylko nabycie samolotów, lecz także kwestie dostępu do technologii, integracji systemów, uzbrojenia, obsługi technicznej i długoterminowej zależności strategicznej.

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