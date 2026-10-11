Глава Военно-воздушных сил Индии главный маршал авиации А. П. Сингх заявил в Джодхпуре, что Соединённые Штаты не делали официального предложения о продаже Индии истребителей пятого поколения F-35. Он также обратил внимание на ограниченный доступ индийских представителей к этим самолётам во время многонациональных учений Tarang Shakti-2026.

Доступ к самолётам был ограничен

Во время пресс-конференции после завершения учений Сингх выступал вместе с командующим Тихоокеанскими воздушными силами США генералом Кевином Шнайдером. Как сообщает NDTV World, индийский военачальник сказал, что американская сторона не позволяла индийским представителям близко подходить к самолётам, несмотря на разговоры об их возможной продаже.

По словам Сингха, американские военные не показали индийской стороне кабину F-35, но разрешили полёты в плотном строю. В учениях Tarang Shakti-2026 впервые приняли участие шесть американских истребителей F-35 Lightning II.

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Генерал Шнайдер ответил, что решения об объёме информации, доступной для передачи другим странам, не относятся к его компетенции. Он пояснил, что порядок обмена данными определяют инструкции по классификации безопасности, регулирующие, какую информацию, когда и каким способом можно раскрывать.

Предложение по Су-57

Сингх также подтвердил, что Россия, государство-агрессор, предложила Индии истребители пятого поколения Су-57. По его словам, решение по этому предложению пока не принято.

Индия рассматривает промежуточный вариант получения истребителей пятого поколения, поскольку её собственный проект Advanced Medium Combat Aircraft ещё не готов к вводу в эксплуатацию. Потенциальная закупка будет предусматривать не только приобретение самолётов, но и вопросы доступа к технологиям, интеграции систем, вооружения, технического обслуживания и долгосрочной стратегической зависимости.

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