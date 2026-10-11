在巴基斯坦，“伊斯兰大会党”领导人哈菲兹·纳伊穆尔·拉赫曼表示，在政府承诺取消石油产品征费之前，他不会与总理夏巴兹·谢里夫会面。如果当局在10月12日后未向消费者提供减负措施，该党将宣布向伊斯兰堡进军的日期，《黎明报》报道。

谈判条件

拉赫曼在拉合尔曼苏拉举行的新闻发布会上表示，部长们的言论表明，政府并不打算取消这项征费。他说，如果不能保证党的要求将被接受，谈判就没有意义。

总理此前曾要求与“伊斯兰大会党”领导人会面，并呼吁该党在此之前暂停反对该征费的抗议游行。规划部长阿赫桑·伊克巴尔本周向该党副领导人利亚卡特·巴洛赫转达了谢里夫的提议，以安排会面。

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党的要求

拉赫曼要求政府向消费者提供切实的减负措施。他还呼吁当局利用据报道沙特阿拉伯将面向亚洲国家的油价每桶下调5美元的措施。

这名政治人士表示，该党已就这项征费举行了42天的静坐抗议，并继续开展全国集会和签名征集活动。奥卡拉原定于周日举行一场公开活动。

拉赫曼驳回了政府关于国际货币基金组织限制的说法，并质问此类限制是否也适用于政府在奢侈品上的支出，其中包括一架价值110亿巴基斯坦卢比的飞机。他还表示，农民成本正在上升，化肥价格上涨，并提出了他本人对旁遮普省贫困和教育状况的评估。

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