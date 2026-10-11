W Pakistanie lider partii Dżamaat-e-Islami, Hafiz Naeemur Rehman, oświadczył, że nie spotka się z premierem Shehbazem Sharifem bez zobowiązania rządu do zniesienia opłaty na produkty naftowe. Jeśli po 12 października władze nie zapewnią konsumentom ulgi, partia ogłosi datę marszu na Islamabad, informuje Dawn.

Warunek rozmów

Na konferencji prasowej w Mansurze w Lahaurze Rehman powiedział, że wypowiedzi ministrów wskazują, iż rząd nie planuje zniesienia opłaty. Według niego rozmowy nie miałyby sensu bez zapewnień, że żądanie partii zostanie przyjęte.

Premier wcześniej poprosił o spotkanie z liderem Dżamaat-e-Islami i wezwał partię, aby do tego czasu zawiesiła protestacyjny marsz przeciwko opłacie. Minister planowania Ahsan Iqbal przekazał w tym tygodniu propozycję Sharifa zastępcy lidera partii, Liaquatowi Balochowi, aby zorganizować spotkanie.

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Żądania partii

Rehman zażądał od rządu odczuwalnej ulgi dla konsumentów. Wezwał także władze do wykorzystania zgłoszonej przez Arabię Saudyjską obniżki cen ropy dla krajów azjatyckich o 5 dolarów za baryłkę.

Według polityka partia przez 42 dni prowadziła protesty okupacyjne przeciwko opłacie i kontynuuje ogólnokrajowe wiece oraz kampanię zbierania podpisów. Na niedzielę zaplanowano publiczne wydarzenie w Okarze.

Rehman odrzucił argument rządu dotyczący ograniczeń ze strony MFW i zapytał, czy takie ograniczenia obejmują również wydatki państwowe na dobra luksusowe, w tym samolot wart 11 mld rupii pakistańskich. Oświadczył również, że rosną koszty ponoszone przez rolników, drożeją nawozy, oraz przedstawił własne oceny sytuacji ubóstwa i edukacji w Pendżabie.

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